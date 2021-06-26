Депутаты снова предлагают урегулировать право украинцев на оружие

26.06.2021 12:43

Укринформ

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие".

Как передает Укринформ, документ обнародован на сайте Верховной Рады.

"Этот закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия, и определяет правовой режим собственности на гражданское огнестрельное оружие, устанавливает основные права и обязанности физических и юридических лиц по производству, приобретению, владению, отчуждению, ношению, транспортировке, ремонту, применению гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также другие общественные отношения, непосредственно с этим связанные, в том числе и в соответствии с международными обязательствами Украины", – говорится в проекте закона.

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Отмечается, что требования этого законопроекта не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных Силах Украины, воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органах и учебных заведениях Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, в законопроекте предлагается: определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие; определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие; провести классификацию гражданского огнестрельного оружия.

Также планируется разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, которые препятствуют получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающего создание специальной информационно-справочной системы с осуществлением квалифицированной подписи личности, сформировавшей заключение.

Законопроект предусматривает порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия и определяет общие принципы гражданского обращения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Документ определяет общие принципы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия; устанавливает порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы; определяет порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия.

Проект закона устанавливает ограничения в отношении права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы, а также предусматривает использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты.

Кроме того, в проекте определяется понятие зон, свободных от оружия, и регулируется временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины.

Как отмечают авторы, этот законопроект, либерализуя с одной стороны обращение гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

Кроме этого, в парламенте также зарегистрирован связанный законопроект №5709 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений Закона Украины "О праве на гражданское огнестрельное оружие ".

Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины в части уточнения пределов необходимой обороны и установления ответственности за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях предложенными изменениями предусматривается лишение специального права, предоставленного данному гражданину – права на владение гражданским оружием и боеприпасами к нему; исключаются устаревшие советские нормы, согласно которым запрещается применять лишение права охоты, конфискации огнестрельного оружия, других орудий охоты и боевых припасов к лицам, для которых охота является основным источником существования; увеличиваются размеры штрафов за правонарушения в сфере обращения оружия; устанавливаются требования к проведению осмотра лица, осуществляющего транспортировку или ношение гражданского огнестрельного оружия на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно его пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 4 марта отклонила законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", а также альтернативный к нему.

По материалам: Укринформ