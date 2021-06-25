Зеленский назвал своих главных конкурентов на выборах

25.06.2021 00:02

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает своими конкурентами не политиков, а проблемы инфраструктуры, войну и бедность.

Об этом глава государства заявил в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук", сообщает Укринформ.

"Не хочу никого обидеть, я считаю, что у меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедность людей. Это – самое главное… потому что я хочу это изменить. Если это не изменю это главные мои конкуренты", – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, может ли быть его конкурентом мэр Киева Виталий Кличко, Президент сказал: "Есть мэр, у него есть ответственность, у него есть все эти рычаги, власть и т. д. Он хочет, чтобы мы помогли? Мы готовы. У нас нет сейчас каких-то отношений, он почему-то решил, он так сказал, что власть преследует из-за политической конкуренции. Мне кажется, он забыл, что он мэр – и решил начать президентскую кампанию".

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Говоря о возможности второй президентской каденции, Зеленский заметил, что это зависит не от него, "это выбор людей".

"Хочется некоторые вещи просто успеть сделать. Мне кажется, я многое успею", – добавил глава государства.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что у него напряженные отношения с Президентом Владимиром Зеленский и его Офисом в частности из-за того, что он "не является представителем этой власти".

По материалам: Укринформ