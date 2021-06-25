Зеленский допускает референдум о «стене» с ОРДЛО

25.06.2021 00:21

Укринформ

Президент Владимир Зеленский допускает, что в случае провала переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины вопрос может быть вынесен на всеукраинский референдум.

Об этом Зеленский сказал в программе «VIP с Натальей Мосейчук», сообщает Укринформ.

По убеждению главы государства, решение о «стене» в отношениях и коммуникациях со временно оккупированными территориями должен принять народ Украины.

«Если у нас не получится каких-либо альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно «нормандский формат» – если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Президент.

В то же время он подчеркнул, что это сложный вопрос: «О Донбассе, той или иной возможной «стене» – это точно непопулярно среди всего населения, поэтому мы хотим вернуть людей и территории», – заявил Зеленский.

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Он добавил: «Если мы к этому придем, я хочу, чтобы люди действительно поняли, что это на много лет».

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 26 января 2021 приняла Закон «О всеукраинском референдуме». Президент Владимир Зеленский 8 апреля подписал документ.

По материалам: Укринформ