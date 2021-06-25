Украина обладает мощной поддержкой в вопросе летального оружия – конгрессмен США

Эксклюзив

25.06.2021 06:43

Укринформ

Обе партии в Конгрессе США выражают «очень мощную» поддержку в вопросе предоставления Украине дополнительной оборонной помощи, включая летальное оружие, поскольку это удерживает Россию от расширения агрессии.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу рассказал член комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США конгрессмен Даг Ламборн.

«В Конгрессе США существует очень мощная двухпартийная поддержка, касающаяся помощи Украине, которая борется с ужасным вызовом российского вторжения на востоке страны и в Крыму», – рассказал американский законодатель.

Он подчеркнул, что помощь Украине оборонного характера, включающая летальное оружие, является «лучшим способом, который позволяет продвигаться дальше» в сдерживании российской агрессии.

«И мы надеемся, что это должно удержать Россию от действий, как могут ухудшить ситуацию», – добавил конгрессмен.

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Ламборн также выразил убеждение, что Украина является «важным союзником в регионе, и стремление украинцев к свободе должно быть удовлетворено».

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе Белый дом подтвердил, что Украина в полном объеме получила помощь оборонного характера, утвержденную Конгрессом США на 2021 финансовый год в размере $275 миллионов. Причем администрация Байдена не исключает предоставление Украине дополнительной поддержки в случае эскалации на границе со стороны РФ.

Фото: Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

По материалам: Укринформ