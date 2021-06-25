Президент: Перезагрузка судебной системы – это два закона

24.06.2021 22:59

Укринформ

Перезагрузка судебной системы предполагает прежде всего урегулирования вопросов отбора и увольнения судей.

Об этом заявил Владимир Зеленский в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале «1+1», передает корреспондент Укринформа.

«Перезагрузка всей судебной системы или правовой реформы – это, в принципе, два очень важных закона – Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия… То есть, вы отбираете судей, и если они нечестные – вы их увольняете. Эти две вещи надо полностью перезагрузить. Эти два закона наконец в парламенте Украины, дальше это их (народных депутатов – ред.) работа. Они уже согласованы и прошли первое чтение», – рассказал глава государства.

В ответ на реплику ведущей о том, что его обвиняют в борьбе с Конституционным Судом и Окружным административным судом Киева, Зеленский сказал: «Так и есть. Я веду, например, с Конституционным Судом борьбу единственную, которая возможна. К сожалению, я потратил… полтора года для того, чтобы сформировать свою позицию, закончить диалоги с теми или иными людьми».

Читайте также: В ОП обсудили с высокопоставленными чиновниками ЕС вопросы судебной реформы

На уточняющий вопрос, был ли у него диалог с уволенным с должности судьи КСУ Александром Тупицким, Президент ответил: «Да, я встречался (с ним – ред.). У меня нет секретов – я объяснял господину Тупицкого лично. Я ему сказал, что я не могу влиять на суд, но вы попросили встречи со мной, поэтому о влиянии на суд вы даже не можете говорить…».

При этом он не уточнил, когда произошла эта встреча.

Глава государства отметил, что отменив указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ он ввел в действие решение СНБО.

«Через Совет национальной безопасности и обороны ввел то решение своей подписью, чтобы заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ и также реформы земли, и вопроса языка – много вопросов, которые они (КСУ – ред.) поднимали. Вы знаете, что с этими вопросами можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты, но одно дело менять те или иные законопроекты… какими-то поправками, дополнениями, но не разрушать полностью систему. Он (Тупицкий – ред.) не понял меня. Не понял и сделал то, что он сделал. Вот и все. Потому что его субъектизировали, я считаю, разными финансовыми рычагами, различные группы, включая политические и бизнес-группы, которые и сопровождают до сих пор его жизнь и работу», – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский рассказал главе Венецианской комиссии о судебной реформе

Как сообщал Укринформ, Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба уволенных судьи обжаловали указ Президента в Верховном Суде.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ