Президент: ПДЧ – это тема для обсуждения с НАТО, а не с Россией

Президент: ПДЧ – это тема для обсуждения с НАТО, а не с Россией

25.06.2021 00:40

Укринформ

Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО является темой для обсуждения со странами Альянса, а не с Российской Федерацией.

Это подчеркнул Президент Владимир Зеленский в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук", сообщает Укринформ.

"Я считаю, что ПДЧ – это не вопрос общения между Украиной и Россией. Это наше общение со странами Альянса", – сказал глава государства.

Он выразил мнение, что вопрос продвижения Украины на пути к членству в НАТО много лет носил больше политический характер, нежели касался безопасности.

"Мы оказываем давление и, мне кажется, раньше оказывали неправильно, не конкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. И мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии: "Хорошо, молодцы, еще немного, еще что-то и т. д.". А мы нуждаемся сейчас в поддержке, сейчас у нас война, сейчас нам нужны конкретные действия и от стран Альянса, и от США. Это важные месседжи, которые точно получила Америка", – заявил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО, который рассмотрел пути дальнейшего укрепления трансатлантического партнерства.

Лидеры стран НАТО подтвердили продолжение политики открытых дверей и евроатлантические устремления Украины и Грузии, а также призвали обе страны продолжать реформы для более тесной интеграции с Альянсом.

По материалам: Укринформ