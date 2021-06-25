Партия «Слуга народа» планирует собрать форум осенью

25.06.2021 18:54

Укринформ

Партия "Слуга народа" осенью проведет в Киеве форум с участием более семи тысяч местных депутатов.

Как передает Укринформ со ссылкой на сайт "СН", об этом заявил председатель партии Александр Корниенко.

"Осенью у нас запланировано очень серьезное мероприятие – это будет даже больше, чем съезд. Хотим собрать всех наших местных депутатов, это более 7 тысяч человек, также пригласить Президента. Надеюсь, коронавирус не станет нам помехой, все успеют вакцинироваться, и мы проведем мероприятие в максимально безопасных условиях", – сказал Корниенко.

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Как сообщал Укринформ, 13 марта состоялся съезд партии "Слуга народа". Партия обновила устав, утвердила политсовет в составе 62 человек, а также новый состав совета громад.

По материалам: Укринформ