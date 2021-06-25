Олигархи сейчас меньше влияют на политику, чем раньше – Разумков

Олигархи сейчас меньше влияют на политику, чем раньше – Разумков

25.06.2021 12:41

Укринформ

Олигархи и представители крупного бизнеса сейчас влияют на политику гораздо меньше, чем это было раньше.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время пресс-конференции на тему: «Парламентаризм. Конституция. Независимость», передает корреспондент Укринформа.

"Сегодня это влияние гораздо меньше, чем это было раньше, объективно. Мне, наверное, не совсем корректно на сто процентов говорить, потому что я здесь не работал, а находился больше по вашу сторону баррикад. Но объективно, исходя из того, что мы знали с вами как журналисты, эксперты, и то, что я сегодня вижу в качестве Председателя Верховной Рады Украины, влияния на народных депутатов, влияния на большую политику сегодня у представителей большого бизнеса гораздо меньше", – сказал спикер.

Разумков также отметил, что на него лично олигархи тоже не пытались повлиять.

"На меня, к счастью, нет (не пытались повлиять олигархи – ред.), мне повезло. Даже не предлагали. Это действительно правда, возможно потому, что знают мою позицию. Зачем приходить, задавать вопросы, на которые ты знаешь ответы. Надеюсь приходить и не будут", – отметил он.

Как сообщал Укринформ, 2 июня Президент внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

4 июня Зеленский заявил, что в случае попыток договоренностей с народными депутатами по провалу законопроекта о деолигархизации вопрос о статусе олигархов вынесет на всеукраинский референдум.

Председатель Верховной Рады Разумков прогнозировал, что парламент до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроект №5599.

По материалам: Укринформ