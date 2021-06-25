МИД: Послы Франции и Германии заявили, что идею саммитов Евросоюз-Россия никто не поддержал

МИД: Послы Франции и Германии заявили, что идею саммитов Евросоюз-Россия никто не поддержал

25.06.2021 19:52

Укринформ

В МИД Украины были приглашены послы Германии и Франции в Украине для обсуждения инициативы о возобновлении саммитов ЕС-РФ.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Укринформ.

"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей. В ответ главы иностранных дипмиссий отметили, что это была только идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня. Указанное предложение в конечном итоге не поддержали", – поинформировали в МИД Украины.

Со своей стороны послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием", – уточняется в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, 25 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поинформировал, что Министерство иностранных дел обсудит с послами ФРГ и Франции в Украине Анкой Фельдгузен и Этьеном де Понсеном идею возобновления саммитов между Европейским Союзом и Россией.

В четверг во время встречи с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем Кулеба выразил глубокую обеспокоенность в связи с идеей возобновления саммитов Евросоюза с Россией.

По мнению украинского министра, такое решение без всякого прогресса со стороны Москвы в сфере соблюдения международного права может только подорвать политику ЕС по непризнанию незаконной аннексии Крыма и эффективность режима санкций, а также подтолкнуть Россию к невыполнению Минских договоренностей.

По материалам: Укринформ