Глава ССУ просит Зеленского назначить судей

25.06.2021 16:39

Укринформ

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить судей.

Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы Совета судей Украины, который имеется в распоряжении Укринформа.

«В настоящее время в некоторых судах в связи с окончанием полномочий судей, неизбранием судей бессрочно, непринесением судьями присяги судопроизводство осуществляется на грани прекращения. Указанное приводит к дестабилизации деятельности судебной власти, разрушает надежды общества на эффективность ее деятельности», – подчеркнул Монич в обращении.

По его убеждению, такие явления представляют угрозу утверждению в Украине принципа верховенства права, подрывают основы правопорядка в государстве, наносят непоправимый вред авторитету Украины на международной арене.

Кроме того, отмечается в сообщении, такая ситуация приводит к ухудшению оперативности и качества рассмотрения судебных дел, снижает уровень защиты прав и свобод человека и гражданина, в связи с чем возникают серьезные проблемы с обеспечением реализации принципа доступности людей к правосудию и обеспечения их права на решение судом дела в разумный срок.

«Учитывая изложенное, а также потребность в заполнении вакантных должностей судей с целью обеспечения надлежащего уровня судопроизводства, прошу Вас с пониманием отнестись к решению крайне важной для правосудия проблемы и рассмотреть вопрос об издании соответствующих указов о назначении на должности судей кандидатов, в отношении которых Высшим советом правосудия были внесены соответствующие представления", – отметил в обращении Монич.

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Как отмечается, председатель ССУ также попросил Президента предоставить Совету судей Украины информацию об общем количестве нерассмотренных представлений Высшего совета правосудия о назначении кандидатов на должности судей, которые были внесены главе государства.

Кроме того, председатель ССУ обратил внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 128 Конституции, назначение на должность судьи осуществляется Президентом по представлению Высшего совета правосудия в порядке, установленном законом. Так, ч. 2 ст. 80 Закона «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает, что Президент издает указ о назначении судьи не позднее тридцати дней со дня получения соответствующего представления Высшего совета правосудия.

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Как сообщалось, ранее член ВСП Светлана Шелест заявляла, что после прекращения работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины в ноябре 2019 года Высший совет правосудия в соответствии с предоставленными ему полномочиями рассмотрел материалы в отношении 467 кандидатов на должности судей.

В 2020 году ВСП внес Президенту Украины представления о назначении 530 судей местных судов.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ