Политика
Форум «Украина 30. Международная политика» начнется 5 июля
Форум «Украина 30. Международная политика» начнется 5 июля
25.06.2021 17:45
Укринформ
Всеукраинский форум «Украина 30. Международная политика» начнется 5 июля.
Как передает Укринформ, об этом говорится на странице форума в Фейсбуке.
В течение трех дней спикеры и гости форума обсудят векторы внешней политики Украины, стратегические инициативы внешней политики и стратегические цели: курс на вступление в НАТО, энергетическую безопасность и поддержку украинской диаспоры.
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О расписании и участниках форума организаторы обещают сообщить дополнительно и предлагают следить за анонсами.
По материалам: Укринформ