Политика

Форум «Украина 30. Международная политика» начнется 5 июля

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Форум «Украина 30. Международная политика» начнется 5 июля

Форум «Украина 30. Международная политика» начнется 5 июля

25.06.2021 17:45

Укринформ

Всеукраинский форум «Украина 30. Международная политика» начнется 5 июля.

Как передает Укринформ, об этом говорится на странице форума в Фейсбуке.

В течение трех дней спикеры и гости форума обсудят векторы внешней политики Украины, стратегические инициативы внешней политики и стратегические цели: курс на вступление в НАТО, энергетическую безопасность и поддержку украинской диаспоры.

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О расписании и участниках форума организаторы обещают сообщить дополнительно и предлагают следить за анонсами.

По материалам: Укринформ

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