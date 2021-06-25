ЕС введет принцип дифференциации к странам «Восточного партнерства» – Кулеба

25.06.2021 11:02

Укринформ

Европейский Союз введет принцип дифференциации к странам "Восточного партнерства", исходя из их евроинтеграционных стремлений.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам визита в Брюссель в формате Ассоциированного трио.

Глава украинской дипломатии напомнил, что уже несколько лет Украина вместе с Грузией и Молдовой настаивала, что в "Восточном партнерстве", в которое входят также Беларусь, Азербайджан и Армения, нужно ввести принцип дифференциации.

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"То есть три страны, которые имеют европейские амбиции и Соглашение об ассоциации, должны иметь доступ к более продвинутым программ и инструментам помощи, чем те страны, которые не стремятся к европейской интеграции. Нас очень долго не слышали, но после создания Ассоциированного трио, наверное, это стечение обстоятельств, во время нашего визита в Брюссель нас услышали, и принцип дифференциации будет введен в деятельность политики европейского соседства "Восточного партнерства", – сказал Кулеба.

Он добавил, что кроме того, в ходе визита обсуждались конкретные проекты, которые Украина будет реализовать с ЕС.

"Мы не хотим, чтобы все вечно крутилось вокруг помощи, нам нужны совместные равноправные проекты, где все видят свою выгоду. Это и будет настоящая европейская интеграция Украины", – акцентировал министр.

Как сообщалось, 24 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и и.о. Премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокоем впервые посетили институты ЕС в Брюсселе с совместным визитом в формате Ассоциированного трио.

По материалам: Укринформ