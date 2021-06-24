Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию 18 июля
Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию 18 июля
23.06.2021 18:03
Укринформ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что пригласила Президента Украины Владимира Зеленского в Грузию 18 июля.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информационный портал Новости-Грузия.
«Сегодняшний визит — это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля…», — заявила Зурабишвили на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в среду.
Зурабишвили выразила уверенность в том, что украинско-грузинские отношения ещё больше укрепятся.
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В свою очередь, Зеленский отметил, что визит Зурабишвили важен для укрепления стратегического партнерства между Грузией и Украиной.
Президент Зеленский также сообщил, что на встрече с Саломе Зурабишвили был рассмотрен вопрос возвращения на родину тех граждан, которые находятся в тюрьмах Грузии и Украины.
Как сообщал Укринформ, Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня находится с официальным визитом в Украине.
По материалам: Укринформ