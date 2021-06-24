Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию 18 июля

23.06.2021 18:03

Укринформ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что пригласила Президента Украины Владимира Зеленского в Грузию 18 июля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информационный портал Новости-Грузия.

«Сегодняшний визит — это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля…», — заявила Зурабишвили на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в среду.

Зурабишвили выразила уверенность в том, что украинско-грузинские отношения ещё больше укрепятся.

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В свою очередь, Зеленский отметил, что визит Зурабишвили важен для укрепления стратегического партнерства между Грузией и Украиной.

Президент Зеленский также сообщил, что на встрече с Саломе Зурабишвили был рассмотрен вопрос возвращения на родину тех граждан, которые находятся в тюрьмах Грузии и Украины.

Как сообщал Укринформ, Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня находится с официальным визитом в Украине.

По материалам: Укринформ