Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фирташа, Фукса и еще 848 человек

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фирташа, Фукса и еще 848 человек

24.06.2021 18:14

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня о введении санкций против Дмитрия Фирташа, Павла Фукса и еще 536 физических лиц и 540 компаний.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – отмечается в решении СНБО.

Кроме того, другим указом введено в действие решение Совбеза о применении санкций против 312 физических лиц и 103 юридических лиц в соответствии с предложением Кабинета Министров.

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Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 18 июня принял решение ввести санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что Совбез продлил санкции, введенные 21 июня 2018 года в отношении всех юридических и физических лиц, которые были внесены в список. Указом Президента от 21 июня 2018 года было введено в действие решение СНБО о введении экономических и других ограничительных санкций в отношении 1759 физических лиц и 786 юридических лиц сроком на три года.

По материалам: Укринформ