Зеленский прокомментировал возможную встречу с Путиным

24.06.2021 23:32

Укринформ

Президент Владимир Зеленский отметил, что в вопросе возможной встречи его с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным мяч сейчас на стороне России.

Об этом он сказал в программе «VIP с Натальей Мосейчук», сообщает корреспондент Укринформа.

Отвечая на вопрос, какая сейчас коммуникация с Кремлем, глава государства сказал: «Сегодня это вопрос нашей возможной встречи (с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации объединились относительно адженды и срока, места встречи».

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Как сообщал Укринформ, 20 апреля 2021 года Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

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Позднее, 22 апреля, Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями «ДНР» и «ЛНР».

В мае в интервью телеканалу «Україна 24» советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак занимается организацией встречи главы государства с президентом РФ.

По материалам: Укринформ