В Еврокомиссии назвали Раду «машиной принятия законов», которую остановила пандемия

24.06.2021 20:42

Укринформ

В Еврокомиссии положительно оценивают воплощение Украиной внутренних реформ, которое не останавливалось даже во времена пандемии коронавируса.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила заместитель генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова во время онлайн-выступления на конференции в Киеве "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

"Перечень реформ в Украине впечатляет, особенно ввиду ситуации, ведь страна находится в состоянии войны, и это не только военные действия, но и кампания дезинформации и гибридная война. И это также реформы, которые проводятся во время пандемии. И каждый раз, когда я слышу комментарии о том, достаточно ли быстро принимаются законы или нет, то всё, что я могу сказать: ваша Верховная Рада – это машина принятия законов, которая не остановила свою деятельность во время пандемии, и это также очень положительно", – заявила она.

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Матернова указала на то, что благодаря созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) уровень двусторонней торговли между Украиной и ЕС с 2016 года вырос на 50%. "И это стало возможным не только благодаря приближению украинского законодательства к праву ЕС, чтобы удовлетворять требования стандартов Евросоюза, но это также благодаря многим внутренним реформам, которые Украина проводит", – отметила она.

Отмечая положительную макроэкономическую стабилизацию, реформу госуправления, децентрализации, создание антикоррупционных органов, анбандлинг "Нафтогазу", представитель Еврокомиссии указала на то, что путь реформ всё еще не пройден.

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"Повестка дня реформирования – это как ехать на велосипеде в гору: как только вы останавливаетесь, то скатываетесь назад".

На этом фоне Матернова особо акцентировала внимание на важности реформы судебной системы в Украине и улучшении корпоративного управления. По её словам, эти вопросы также станут частью оценки выделения Еврсоюзом Украине второго транша макрофинансовой помощи.

В ходе выступления заместитель гендиректора Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению также выразила надежду, что скоро Украина и ЕС также сделают очередной шаг к улучшению сотрудничества и заключат Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА).

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"Украина имеет огромную важность для нашего "Восточного партнерства", – подчеркнул Матернова.

Как сообщал Укринформ, Офис вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции и Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции СКМУ при поддержке проекта ЕС Association4U проводят в четверг презентацию итогов выполнения Соглашения об ассоциации. Презентация проходит в рамках конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС". Мероприятие приурочено к годовщине подписания экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По материалам: Укринформ