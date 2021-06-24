Кулеба заявил, что Украина готова обсудить с ЕС пути усиления безопасности в Черном море

Кулеба заявил, что Украина готова обсудить с ЕС пути усиления безопасности в Черном море

24.06.2021 17:20

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина открыта к обсуждению с Европейским Союзом путей усиления безопасности в Черном море, и назвал регион открытой раной и опасным местом.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, организованной Фондом Конрада Аденауэра.

По мнению главы украинской дипломатии, действия РФ свидетельствуют, что Черное море стало опасным местом.

"И это снова подтверждает, что Черное море стало опасным местом из-за незаконной аннексии Крыма Россией (Россия превратила Крым на укрепленную военную базу), поскольку Россия действует агрессивно в Черном море, разрушая торговлю, и несет угрозу нашей безопасности. Поэтому мы очень открыты для обсуждения с ЕС путей усиления безопасности в Черноморском регионе", – отметил он.

Кулеба обратил внимание, что Украина заинтересована в развитии вектора безопасности Восточного партнерства, вспомнив в качестве примера переговоры министра обороны Андрея Тарана об участии в постоянном структурированном сотрудничестве ЕС (PESCO).

"Без безопасности трудно развивать торговлю, связи и другие подобные вещи. Это остается абсолютно фундаментальным вопросом. И мы надеемся, что ЕС конструктивно ответит на эти инициативы", – подчеркнул глава МИД.

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Как сообщалось, в среду Минобороны РФ заявило, что российские военные и пограничники открыли «предупредительный» огонь и провели «предупредительные» бомбометания по курсу британского эсминца «Дефендер». Это произошло тогда, когда он проходил в Черном море у берегов оккупированного Россией Крыма в районе мыса Фиолент. В российском ведомстве заявили, что британский корабль, якобы, «зашел в территориальные воды РФ», но не реагировал на предупреждение.

В Министерстве обороны Великобритании опровергли информацию об открытии предупредительного огня по британскому эсминцу «Дефендер» со стороны российских военных у берегов оккупированного Россией украинского Крыма в среду, 23 июня.

В связи с этим инцидентом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал акцент на необходимости качественно нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море.

По материалам: Укринформ