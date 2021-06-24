Членство Украины и Грузии в ЕС укрепит стабильность региона – Шмыгаль

23.06.2021 17:37

Укринформ

Украина и Грузия стремятся быть членами Европейского Союза, что также укрепит стабильность в регионе.

Как передает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве.

Глава украинского правительства подчеркнул, что предоставление европейской перспективы для Украины и Грузии внесет существенный вклад в укрепление стабильности в регионе и усилит взаимную устойчивость к вызовам и угрозам.

«Ждем следующего Саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, который должен усилить политическое значение этой инициативы и наполнить ее большим стратегическим содержанием», – отметил Шмыгаль.

Во время встречи говорилось, что Украина и Грузия имеют общие цели и задачи: восстановление территориальной целостности стран, обеспечение устойчивого демократического развития и экономического роста, полная интеграция в ЕС и НАТО.

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Премьер-министр приветствовал ключевые решения саммита НАТО, которые подтвердили приверженность членов Альянса решениям Бухарестского саммита 2008 года о перспективе приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО.

«Надеемся на получение нашими странами четкой перспективы членства в Альянсе», – подчеркнул глава правительства Украины.

Во время встречи Шмыгаль также подчеркнул важность деятельности Украинско-грузинского стратегического совета высокого уровня, который призван координировать весь комплекс двусторонних отношений, а также способствовать поступательному развитию стратегического сотрудничества на всех уровнях.

Премьер-министр поблагодарил Грузию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. А также со своей стороны подтвердил поддержку Украины суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщалось, во время визита в Киев Президента Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня также состоялась ее встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По материалам: Укринформ