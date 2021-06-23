Зеленский встретился с президентом Грузии в Мариинском дворце

Зеленский встретился с президентом Грузии в Мариинском дворце

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23.06.2021 11:20

Укринформ

Президент Владимир Зеленский встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая пребывает в Украине с официальным визитом.

Торжественная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца, сообщает корреспондент Укринформа.

Встречу транслировал Офис Президента в Фейсбуке.

В начале церемонии прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Зурабишвили осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Грузии обратилась к почетному караулу официальным приветствием ВСУ: "Слава Україні!”.

Президенты также поздоровались с официальными делегациями двух стран.

На 12:40 запланировано общение с представителями СМИ.

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Как сообщалось, во время визита в Киев Президента Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня запланированы ее встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

По материалам: Укринформ