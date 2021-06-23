Зеленский встретился с Грибаускайте – о чем говорили

Зеленский встретился с Грибаускайте – о чем говорили

23.06.2021 19:29

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел в Киеве рабочую встречу с Президентом Литовской Республики в 2009-2019 годах Далей Грибаускайте и обсудил движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства отметил весомый личный вклад Грибаускайте в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой.

«Знаю, что вы любите Украину, немало сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать», – подчеркнул Зеленский.

Грибаускайте отметила, что украинский народ – это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Стороны также обсудили движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО. Зеленский отметил роль Грибаускайте, в ходе президентства которой Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения Украинского государства к обретению полноправного членства в этих организациях.

Читайте также: Зеленский: Украину и Грузию объединяют цели по вступлению в ЕС и НАТО

Президент Украины проинформировал собеседницу о сложной ситуации с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Он также ознакомил экс-президента Литвы с основными задачами инициативы «Крымская платформа» и рассказал об основанном Украиной саммите первых леди и джентльменов, который состоится в рамках праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины.

По материалам: Укринформ