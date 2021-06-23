Литва всегда будет помогать украинцам, если они будут бороться за свою страну – Грибаускайте
Литва всегда будет помогать украинцам, если они будут бороться за свою страну – Грибаускайте
23.06.2021 22:02
Укринформ
Литва всегда будет помогать Украине, если украинцы будут твердо идти по избранному пути и бороться за себя и свою страну.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.
На презентации книги "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте" в рамках Международного фестиваля "Книжный арсенал" она рассказала, что в Украине все одинаково начинают разговор с ней – словом "Спасибо".
По словам Грибаускайте, она всем отвечает одинаково: "Это вам спасибо, потому что это вы, украинцы, ведете борьбу за свою свободу, сидите в окопах, в которых стреляют, боретесь с теми, кто разворовывает вашу страну".
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В этом контексте политик отметила: "И неважно совсем, кто будет конкретно у власти, кто будет конкретно президентом – мне пришлось работать с четырьмя вашими президентами, всегда реакция была одна: если украинцы будут знать, куда они идут, и бороться за себя, мы всегда будем вам помогать".
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 23 июня провел в Киеве рабочую встречу с президентом Литовской Республики в 2009-2019 годах Далей Грибаускайте и обсудил продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.
По материалам: Укринформ