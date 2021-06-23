Комитет Рады может рассмотреть законопроект о деолигархизации на следующей неделе – Вениславский
Комитет Рады может рассмотреть законопроект о деолигархизации на следующей неделе – Вениславский
23.06.2021 18:17
Укринформ
Комитет ВР по вопросам нацбезопасности может рассмотреть законопроект №5599 "О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 30 июня.
Об этом в комментарии Укринформу рассказал член комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.
"Я думаю, что на следующей пленарной неделе, в среду, на заседании комитета мы можем до этого законопроекта дойти, рассмотреть его и рекомендовать Верховной Раде принять", – отметил он.
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки является главным для законопроекта №5599.
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Как сообщал Укринформ, 2 июня Президент внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.
4 июня Зеленский заявил, что в случае попыток договоренностей с народными депутатами относительно провала законопроекта о деолигархизации вопрос о статусе олигархов вынесет на всеукраинский референдум.
15 июня Президент подчеркнул, что государство не должно иметь альтернативный план в случае сопротивления принятию законопроекта о деолигархизации.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что парламент до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроект №5599.
По материалам: Укринформ