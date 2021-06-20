Разумков не видит альтернативы Минскому формату

19.06.2021 19:59

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Украина не имеет альтернативы Минскому процессу – можно или продолжать работу в рамках ТКГ, или все закрыть и уйти на фронт.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«Мы много с вами критикуем ТКГ. Мы много критикуем вообще «минский формат», «нормандский формат». Мы – я имею в виду общество. Но объективно альтернативу этому ни вы, ни я сегодня предложить не можем. Если критикуешь, ты должен давать альтернативное предложение. Сегодня такого нет. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться в пределах тех возможностей, которые у нас имеются сегодня. У нас есть два варианта. Или продолжать работать в рамках «Минска» и ТКГ. Или просто сказать: все, мы закрыли и ушли на фронт. Помните, какое было выражение», – заявил Разумков.

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Он уточнил, что в данном случае «ушли на фронт» – это может быть не просто фигуральное выражение, а «фактически развязывание горячей фазы противостояния».

«Украина всегда уважала Конституцию и суверенитет других государств. Очень хотелось бы, чтобы и все остальные также делали. А не так, как это произошло в Крыму, как это происходит на Донбассе, где мы видим оккупацию украинских территорий. Это по-разному называется: аннексией, возвращением. Но для Украины это оккупация нашей земли и, к сожалению, удержание наших людей в качестве заложников», – отметил Председатель Верховной Рады.

Он подчеркнул, что Украине нужно двигаться в соответствии с Минскими договоренностями.

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«Если мы говорим о «Минске», то да, надо будет двигаться по «Минску». Я в этом плане согласен. Но «Минск» – это очередность действия. Давайте сначала пусть Российская Федерация заставит своих представителей так называемых «ЛНР», «ДНР» выполнить первый и второй пункты – полное прекращение огня, разведение, обмен всех заложников и пленных «всех на всех». А потом будем говорить о других пунктах Минских договоренностей. Вы сначала выборы проведите, а мы потом все будем делать, оно так не работает», – сказал Разумков.

По его убеждению, сегодня все понимают, что возвращение украинских территорий должно происходить политико-дипломатическим путем.

По материалам: Укринформ