Женевский саммит Байдена-Путіна: каким он пока видится из Украины

17.06.2021 19:13

Укринформ

"Ни зрады, ни перемогы" – Вашингтон и Москва остались при своих

Американо-российский саммит, который последний месяц находился на острие внимания всех мировых СМИ – прошел. Джо Байден и Владимир Путин встретились и переговорили, при этом сделали это даже быстрее, чем ожидалось – не больше двух часов, вместо запланированных четырех. И на это в Сети обратили внимание.

Политический эксперт Дмитрий Литвин по этому поводу пишет: «Возвращение послов, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибератаки, права человека, Иран, Афганистан, Ливия, Сирия, Украина, Беларусь и т.д. Всего озвученных тем было 15+, в среднем 10-12 минут на каждый вопрос. По функционалу… Как-то не очень похоже на переговоры, где что-то сложное можно обсудить подробно и прийти к какой-то весомой договоренности». Это действительно интересное наблюдение, но даже при таких раскладах – чья роль на этой встрече была более выгодной, получила ли каждая из сторон от Женевы то, за чем туда и приехала? Ну и самое главное – насколько оправдались апокалиптические прогнозы о некоем «размене» Украины на кого-то / что-то, о «Ялте-2», и что в контексте нашего государства прозвучало, а что – могло остаться за кадром?



Владимир Фесенко

Политолог Владимир Фесенко говорит, что оценивать женевский саммит даже на вторые сутки трудно: «Все, что мы сейчас слышали – выступления двух президентов на коротких брифингах. Но мы не знаем, как проходили сами переговоры, а значит оценивать будем уже по последствиям. Но пока моя оценка (судя по заявлениям обеих сторон): благие намерения Байдена против циничных расчетов Путина».

В какой-то мере, говорит политолог, это касается и главного месседжа американского президента: «Есть перспектива значительно улучшить наши отношения, не поступаясь ценностями». Это немного иронии и скепсиса от меня. Пусть попробуют. Боюсь, что получится то же, что и с знаменитой «перезагрузкой» американо-российских отношений при Обаме. Но определенное снятия напряжения в отношениях между США и Россией действительно необходимо, в частности, и для снятия напряжения в целом в международных отношениях, и на наших границах с Россией».

На вопрос, получила ли каждая из сторон от Женевы то, за чем туда, собственно, и ехала, господин Фесенко отметил, что, судя по выступлениям обоих президентов, и формулировке совместного коммюнике – да. «Главная цель этой встречи – снять чрезмерное напряжение в двусторонних отношениях и начать «стратегический диалог». На данный момент это сделано. Задача-минимум выполнена. На большее обе стороны и не рассчитывали. Удастся ли все это удержать и дальше? – большой вопрос. Я, скорее, скептик в нем», – говорит эксперт.

Наконец, по Украине, господин Фесенко и не прогнозировал никаких «прорывов», тем более «зрад», «разменов» и прочего. «Мой прогноз подтвердился полностью. Опять же, судя по выступлениям обоих президентов, об Украине «обменялись мнениями». Даже Путин не сказал о каких-то уступках США ни по Украине, ни по НАТО, ни по другим вопросам, – обращает внимание политолог. – Что касается Минских соглашений… Байден сказал о «разногласиях» и опроверг в какой-то степени заявления Путина. Для нас такой результат скорее хорош, чем плох. Для нас сейчас главное снять напряжение на наших границах. Учитывая заинтересованность обеих сторон в продолжении «стратегического диалога», шанс на это есть, хотя и далеко не гарантированный».



Мария Золкина

Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина считает, что эта встреча, вероятно, закончилась ничем. Прежде всего потому, что не произошло никаких серьезных договоренностей, никаких прорывов. «В конце концов, на это никто и не рассчитывал, ведь когда одна из сторон стремится перераспределить сферы влияния, а другая ищет, как сосуществовать с оппонентом и где можно договориться, а где – и не стоит… Я бы не рассматривал эту встречу в разрезе «кто кого переиграл», – комментирует г-жа Золкина.

Несмотря на это, по ее словам, Путин добился своего, и произошло это задолго до Женевы: «Для него сам факт саммита это уже огромное достижение – почти венец успеха, признания геополитического веса России. Путину надо было показать, что с ним считаются – пожимают руку, говорят – причем не кто-нибудь, а сам президент Соединенных Штатов. И он это получил».

Байдена тоже выполнил свою женевскую программу, сумев все донести до Путина так, как сам того хотел, говорит аналитик «Деминициатив»: «Байден несколько раз повторил, что он намерен отстаивать интересы США, союзников и партнеров. Байден донес до Путина то, что одобрили Семерка и НАТО, он очертил границы возможного. В принципе, каждая сторона от саммита получила в итоге то, чего хотела».

А что касается Украины, то, как отмечает эксперт, зрады точно не было: «И не могло быть. В конце концов, чем ближе мы подходили к этому саммиту, тем больше становилось понятно, что никакие договоренности за спиной Украины достигнуты не будут».

Подобные риски, говорит она, могли иметь место в три-четыре первых года конфликта, когда шла активная горячая фаза. «Вспомните динамику в «Нормандии» и в Минской ТКГ в то время… Сейчас же переговоры по этим трекам буксуют, существенного прогресса нет. А учитывая то, что Германия и Франция входят в цикл выборов – динамика присядет еще больше».



Максим Яли

То, что каждый остался при своих – отмечает и политолог-международник Максим Яли: «Путин, с помощью пропаганды, для своих избирателей окажется победителем, который заставил чуть ли не извиняться Байдена за то, что тот назвал его убийцей. Для избирателей Байдена американский президент дал понять, какие последствия будут, если Кремль продложит переходить «красные линии» в поведении на внутренней арене».

Из озвученного двумя сторонами, по словам эксперта, сложно делать выводы о конкретных договоренностях. Но они, очевидно, были. «И на их реализацию Байден отвел от 3 до 6 месяцев», – добавил политолог.

И эти договоренности, в частности, касаются и Украины.

«Прежде всего – в контексте реализации Минских соглашений. На сколько различаются позиции обеих сторон по их имплементации сейчас сказать пока невозможно. Но после визита Зеленского в Вашингтон, который запланирован на июль, после согласования там общей позиции и последующей риторики – станет понятно, какой был найден компромисс между Путиным и Байденом в Женеве», – считает г-н Яли. Однако, тут же продолжает он, чрезмерно довольный вид Путина на пресс-конференции говорит о том, что у нас есть основания для опасений: «Не удивлюсь, если в результате осенью будет попытка заставить Украину не только на законодательном уровне утвердить «формулу Штайнмайера», но и провести выборы на оккупированных территориях. Однозначно, осень будет горячей для нас».

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ