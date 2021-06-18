Кулеба о встрече Байден-Путин: Президент США был однозначно на стороне Украины

Кулеба о встрече Байден-Путин: Президент США был однозначно на стороне Украины

18.06.2021 01:36

Укринформ

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным был однозначно на стороне Украины.

Как передает Укринформ, об этом Кулеба сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я позволю себе не согласиться с вашим названием "Между Байденом и Путиным". Если там имеется в виду "Украина между Байденом и Путиным", то не такой была атмосфера и содержание встречи между ними. Президент Байден был однозначно на стороне Украины. Мы не были между ними", – отметил Кулеба.

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Глава украинской дипломатии оценил разговор президентов как предметный, где участники очень хорошо понимали друг друга.

"Президент Байден четко заявил Путину, что он будет твердо и непоколебимо стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины", – подчеркнул министр.

В то же время, по словам Кулебы, встреча Байдена и Путина не изменила ничего в отношениях между странами, так же как и в стратегической позиции Украины.

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Как сообщал Укринформ, 16 июня состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Она прошла в Женеве по инициативе главы Белого дома.

Байден подтвердил, что на встрече обсуждался украинский вопрос, и Соединенные Штаты заявили о непоколебимой поддержке Украины на фоне агрессии РФ.

По материалам: Укринформ