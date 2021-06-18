Кулеба назвал ключевую тему встречи Зеленского с Байденом

17.06.2021 23:37

Укринформ

Привлечение США к мирному урегулированию на востоке Украины будет ключевой темой встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы сейчас вошли в стадию подготовки визита Президента. Безусловно, тема дальнейшего привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Будет и много других важных тем, но это будет тема №1", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что имеет достаточно оснований утверждать, что США хотят и могут быть вовлечены в процесс урегулирования. По его словам, об этом свидетельствует звонок Байдена Путину в апреле в разгар эскалации вдоль украинской границы.

"Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко: то, что он делает на границе, неприемлемо; то, что он делает в Украине, неприемлемо. И что он готов сесть и проговорить эту ситуацию", – отметил глава украинской дипломатии.

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По мнению Кулебы, это был акт сдерживания, к которому прибегли Соединенные Штаты в поддержку украинских интересов.

Как сообщал Укринформ, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом.

Вскоре Кулеба сообщил, что встреча президентов состоится в конце июля.

По материалам: Укринформ