Маркарова встретится с дипломатом Госдепа, ответственным за Украину

16.06.2021 17:10

Укринформ

Ведущий дипломат Госдепартамента США, который возглавляет Бюро по делам Европы и Евразии и фактически отвечает за украинское направление внешней политики США, Филип Рикер встретится в среду с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Об этом говорится в графике руководства американского внешнеполитического ведомства на 16 июня, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Отмечается, что Рикер, исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США, встретится с Маркаровой в 19 часов по местному времени в Вашингтоне.

О содержании встречи не сообщается, однако к этому моменту уже будут известны результаты переговоров между президентами США и России в Женеве, где, как ожидается, вопрос Украины будет одним из главных. Кроме того, для Украины и США важным остается вопрос подготовки визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе сообщил, что встреча президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена запланирована в конце июля в столице США.

По материалам: Укринформ