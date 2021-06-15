Украина продолжает движение к членству в НАТО – Зеленский

14.06.2021 22:13

Укринформ

Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что станет членом Альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года», — подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что «в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись».

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Как отмечают в Офисе Президента, в коммюнике Брюссельского саммита страны – члены НАТО приветствовали значительные евроатлантические реформы, которые уже осуществила Украина, и подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать практическую поддержку нашей стране в проведении реформ в секторе безопасности и обороны.

«Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны для того, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами – членами НАТО», — подчеркнул Зеленский.

В ОП отметили, что лидеры НАТО также высоко оценили весомый вклад Украины в операции Альянса, участие в Силах реагирования и учениях НАТО. Также они отметили важность военного сотрудничества и инициативы по наращиванию потенциала между союзниками и Украиной, в частности в деятельности литовско-польско-украинской бригады.

«Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства», — отметил Глава государства.

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Подчеркивается, что в своих дальнейших двусторонних переговорах с лидерами государств – членов НАТО Президент продолжит детальное обсуждение евроатлантических устремлений Украины. Об этом, в частности, пойдет речь на его встрече с Президентом США Джо Байденом во время запланированного визита в Соединенные Штаты.

«Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена», — подчеркнул Зеленский.

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Как сообщалось, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО, который рассмотрел пути дальнейшего укрепления трансатлантического партнерства и развития Альянса до 2023 года.

Лидеры стран НАТО подтвердили продолжение политики открытых дверей и евроатлантические устремления Украины и Грузии, а также призвали обе страны продолжать реформы для более тесной интеграции с НАТО.

По материалам: Укринформ