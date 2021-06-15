Рада поддержала выход Украины еще из двух соглашений СНГ

Рада поддержала выход Украины еще из двух соглашений СНГ

15.06.2021 13:29

Укринформ

Верховная Рада приняла законы о выходе Украины из еще двух соглашений стран – участниц Содружества Независимых Государств.

Соответствующие проекты законов "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей" (0085) и "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" (0088) были приняты в целом на заседании ВР во вторник, передает корреспондент Укринформа.

Читайте также: Украина планирует выйти еще из одного соглашения в рамках СНГ

Закон "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей" поддержал 331 народный депутат.

Как отмечается в пояснительной записке, соответствующий проект закона разработан с целью приведения договорно-правовой базы в рамках СНГ в соответствие с современными реалиями отношений.

Принятие закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" поддержали 326 народных депутатов.

Принятый документ предлагает выйти из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, совершенного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года.

Как сообщалось, принципиальное решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года. В 2019 году Украина окончательно завершила процедуру выхода из координационных органов СНГ.

Читайте также: Украина выйдет из ряда договоров СНГ – Кабмин одобрил проект закона

19 мая 2018 года Президент Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", которое предусматривает постепенное прекращение для Украины действий соглашений в рамках содружества.

23 января 2019 года Кабмин принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ: Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, Соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности. А 30 января Украина вышла из соглашения, которое определяет общие условия поставки товаров между государствами – участниками СНГ.

По материалам: Укринформ