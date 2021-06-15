Президент внес изменения в состав комиссии по политике военно-технического сотрудничества
Президент внес изменения в состав комиссии по политике военно-технического сотрудничества
15.06.2021 01:38
Укринформ
Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Как передает Укринформ, соответствующий указ №237/2021 от 14 июня опубликован на сайте главы государства.
"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 23 декабря 2019 № 939 "О персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля "(с изменениями, внесенными Указами от 28 января 2020 № 24 и от 21 мая 2020 года № 191)", — говорится в сообщении.
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Согласно Указу в состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля вошли:
- заместитель министра иностранных дел, заместитель председателя Комиссии Василий Боднар;
- первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, заместитель председателя Комиссии Валерий Иващенко;
- генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию) Юрий Гусев;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Виктор Лихницкий;
- главный консультант отдела по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Олег Слизкий;
- заместитель председателя Государственной таможенной службы Владислав Суворов.
В то же время Президент вывел из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества Айвараса Абромавичюса, Ивана Апаршина, Василия Бурбу, а также Егора Божко, освободив его от исполнения обязанностей заместителя председателя Комиссии.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал Укринформ, 23 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля во главе с заместителем министра обороны Александром Полищуком.
По материалам: Укринформ