Президент внес изменения в состав комиссии по политике военно-технического сотрудничества

Президент внес изменения в состав комиссии по политике военно-технического сотрудничества

15.06.2021 01:38

Укринформ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Как передает Укринформ, соответствующий указ №237/2021 от 14 июня опубликован на сайте главы государства.

"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 23 декабря 2019 № 939 "О персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля "(с изменениями, внесенными Указами от 28 января 2020 № 24 и от 21 мая 2020 года № 191)", — говорится в сообщении.

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Согласно Указу в состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля вошли:

заместитель министра иностранных дел, заместитель председателя Комиссии Василий Боднар;

первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, заместитель председателя Комиссии Валерий Иващенко;

генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию) Юрий Гусев;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Виктор Лихницкий;

главный консультант отдела по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Олег Слизкий;

заместитель председателя Государственной таможенной службы Владислав Суворов.

В то же время Президент вывел из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества Айвараса Абромавичюса, Ивана Апаршина, Василия Бурбу, а также Егора Божко, освободив его от исполнения обязанностей заместителя председателя Комиссии.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал Укринформ, 23 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля во главе с заместителем министра обороны Александром Полищуком.

По материалам: Укринформ