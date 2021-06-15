Данилов: Если будет оставаться олигархическая экономика и коррупция, мы никогда не войдем в НАТО

Данилов: Если будет оставаться олигархическая экономика и коррупция, мы никогда не войдем в НАТО

15.06.2021 15:02

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что деолигархизация является ключевым элементом на пути к евроатлантической интеграции Украины.

Как передает Укринформ со ссылкой на СНБО, об этом он сказал во время участия в конференции «Противодействие влиянию олигархов» в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов», который открывал Президент Украины Владимир Зеленский.

Данилов подчеркнул, что именно благодаря усилиям Президента был запущен процесс деолигархизации Украины.

По словам секретаря СНБО, после обретения Украиной Независимости олигархические группы, которые сформировались в государстве, все больше влияли на экономику, использовали все более мощные инструменты для расширения своего влияния на политикум, и сейчас «эти вещи не дают возможности нашей стране развиваться».

Данилов подчеркнул, что деолигархизация является ключевым элементом на пути к евроатлантической интеграции Украины.

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«Когда мы читаем Конституцию – у нас есть стремление стать полноправным членом НАТО, – подчеркнул он. – Но если будет оставаться олигархическая экономика и коррупционная составляющая как ее неотъемлемая часть, мы никогда не войдем в НАТО».

В этом контексте, заявил Данилов, борьба с олигархами – это «фундаментальная вещь», ведь «вступление в НАТО – это один из важных залогов нашей независимости».

Принятие внесенного главой государства закона о деолигархизации, по мнению секретаря СНБО, ускорит движение Украины в Европу и членство в НАТО.

Данилов также отметил, что Зеленский «первым решился сделать это публично», чтобы «вся страна знала имена людей, имеющих статус олигархов».

Теперь, по мнению секретаря СНБО, качество процесса деолигархизации будет зависеть от народных депутатов. «У меня большое желание, чтобы депутаты ответственно отнеслись к этому закону. За депутатским корпусом – следующий шаг на пути борьбы с этой болезнью», – подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, 2 июня Президент внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Согласно объяснительной записке к законопроекту, предусматривается внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

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4 июня Зеленский заявил, что в случае попыток договоренностей с народными депутатами относительно провала законопроекта о деолигархизации вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум.

15 июня Президент подчеркнул, что у государства не должно быть альтернативного плана в случае сопротивления принятию законопроекта о деолигархизации.

По материалам: Укринформ