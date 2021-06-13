Депутат рассказал, когда Рада может рассмотреть законопроект об олигархах

12.06.2021 13:21

Укринформ

Верховная Рада может рассмотреть законопроект Президента Владимира Зеленского об олигархах через одну пленарную неделю.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал народный депутат Никита Потураев, передает Укринформ.

"Этот президентский законопроект идет как первоочередной. Думаю, вряд ли мы его рассмотрим на следующей неделе – еще не истекли сроки подачи альтернативных. Следовательно, будем рассматривать через следующую пленарную неделю", – сказал парламентарий.

По словам Потураева, он "не совсем согласен" с исключением нормы о запрете быть владельцем медиа, которая была определена как противоречащая Конституции.

"Владение медиа во многих странах регулируется. Более того, регулируется чаще всего владение медиа иностранцами. Такие нормы были в Украине достаточно долго. Кроме того, есть достаточно жесткие ограничения на владение медиа политиками и людьми, плотно аффилированными с политическими партиями. Поэтому это никакая не украинская новелла и не поражение в правах", – заявил политик.

Он подчеркнул, что медиа – это бизнес с повышенной социальной ответственностью, повышенными социальными обязательствами, и государство, по его мнению, вправе вводить дополнительные ограничения на владение медиа.

"В экономике – пожалуйста. В экономике все можно отрегулировать антимонопольным законодательством. Что касается других сторон жизни общества и государства – здесь, извините, разговор должен быть другой", – считает парламентарий.

Потураев также отметил, что этот законопроект является базовым. После его принятия будут разрабатываться новые законодательные инициативы, а также будут вноситься изменения в действующее законодательство.

Читайте также: Арахамия говорит, что представители олигархов есть во всех фракциях Рады

В итоге, по его убеждению, в течение 10 лет, на которые планируется распространить действие закона, Украина получит мощную экономику без влияния олигархов на политику.

"Надеюсь, к финишу мы придем с мощной украинской экономикой, состоящей из самых разных субъектов: от малых предприятий до крупных финансово-промышленных групп. Эта экономика будет заявлять о своих интересах, но не будет влиять непосредственно на происходящее ни в зале Верховной Рады, ни в других органах представительной власти, исполнительной. Все будут жить своей жизнью, отдельно, – но в рамках одного общества и государства", – резюмировал Потураев.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 июня подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, законопроектом предусматривается создание Реестра олигархов.

По материалам: Укринформ