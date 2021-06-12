Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства

12.06.2021 16:01

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 231/2021 «О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы».

Как передает Укринформ, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик. В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также внедрение безотлагательных мер по улучшению деятельности правовых институтов. Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из направлений Стратегии является улучшение доступа к правосудию. Планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной дееспособности Верховного Суда.

Также отмечается, что следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам по вопросам безопасности.

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Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для облегчения доступа к правосудию.

Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи.

Акцентируется, что одной из целей Стратегии является укрепление независимости судебной власти и ее подотчетности обществу. В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет проходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Также в документе говорится о развитии органов прокуратуры и совершенствовании института адвокатуры.

Кроме того, Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного Суда Украины и соблюдение ими стандартов профессиональной этики. Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добропорядочность и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов.

Сообщается также, что согласно указу Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Также Комиссия по вопросам правовой реформы будет информировать Президента о реализации положений этой Стратегии.

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Как сообщал Укринформ, 30 декабря 2020 года Стратегия устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы была передана на рассмотрение Президенту Владимиру Зеленскому.

Документ разработан Комиссией по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды, Верховного Суда и Высшего совета правосудия.

По материалам: Укринформ