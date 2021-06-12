Зеленский поздравил королеву Великобритании с официальным днем ​​рождения

12.06.2021 11:06

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поздравления по случаю официального дня рождения королевы Великобритании.

Соответствующее сообщение глава Украинского государства разместил в Твиттере, передает Укринформ.

"Искренние поздравления Ее Величеству королеве Елизавете II, королевской семье и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания. Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам", – написал Зеленский.

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По традиции, день рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня.

По материалам: Укринформ