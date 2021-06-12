Запуск Nord Stream 2 усиливает риск российской агрессии в Европе – Витренко

11.06.2021 23:10

Укринформ

Прекращение транспортировки российского газа через Украину после запуска Nord Stream 2 увеличит вероятность масштабной агрессии РФ в Восточной Европе.

Как заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, об этом шла речь во время встреч украинской делегации с представителями властей США, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы объясняем, что это (Nord Stream 2 – ред.) не экономический, не рыночный проект. Это проект, который наносит ущерб национальной безопасности Украины, национальной безопасности Европы и даже США как лидера с точки зрения глобальной безопасности», – рассказал руководитель Нафтогаза.

По его словам, «если не будет потока газа через Украину в Европу, это увеличивает вероятность полномасштабной военной агрессии со стороны России, и это соответственно сделает потенциальный военный конфликт в Украине не таким важным для Европы». В частности, указал Витренко, Европе не будет угрожать прекращение газоснабжения в случае нового нападения на Украину. Что позволит некоторым европейским политикам фактически абстрагироваться от потенциального военного конфликта, поскольку «это не будет касаться непосредственно европейских потребителей, которые сейчас получают газ, идущий через Украину».

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В то же время Витренко обратил внимание на другой вызов от запуска Nord Stream 2, который он назвал очень важным с точки зрения глобальной безопасности.

«Это покажет, что такие агрессоры как Путин и его режим могут фактически побеждать Запад, они могут достигать своих целей через различные механизмы на Западе. И это подорвет позиции тех, кто преданно борется против таких агрессивных режимов», – заметил украинский чиновник.

Поэтому, подчеркнул он, нельзя допустить, чтобы такие проекты как «Северный поток-2» становились символом победы путинского режима.

Витренко добавил, что Украина понимает стремление администрации США иметь лучшие отношения с Германией как важным союзником, в частности, в рамках НАТО: «Но одновременно мы убеждаем, что это партнерство должно очень четко включать противодействие таким геополитическим проектам как «Северный поток-2», а не наоборот».

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Руководитель НАК отметил, что в противодействии запуску Nord Stream 2 украинская сторона будет бороться до последнего. «Мы должны делать все, что можем для этого, потому что это – вопрос национальной безопасности Украины, Европы, я бы сказал, всего мира», – подытожил Юрий Витренко.

Как сообщал Укринформ, Владимир Зеленский обсуждал вопрос запуска российского газопровода Nord Stream 2 во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 7 июня. Ранее администрация Байдена отказалась вводить санкции против компании-оператора Nord Stream-2 AG и ее руководителя.

Президент РФ Путин заявил, что 4 июня завершена укладка труб на первой нитке газопровода.

По материалам: Укринформ