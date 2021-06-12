Украина занимает высокое место в повестке дня саммита G7 – фон дер Ляйен

12.06.2021 20:27

Укринформ

Ситуация в Украине заняла высокое место в повестке дня встречи лидеров стран «Большой семерки», которые сегодня продолжают встречи в курортном комплексе Карбис-Бэй, в британском Корнуолле.

Как сообщает Укринформ, об этом на своей странице в Tвиттере написала Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Украина занимает высокое место в нашей повестке дня. «Большая семерка» поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь её реформаторским усилиям. Украине необходимы сильные институты, которые должны действовать на (основе – ред.) верховенства права», – заметила Президент Еврокомиссии.

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Как сообщал Укринформ, лидеры стран «Большой семерки» собрались в Великобритании на саммит, который проходит 11-13 июня. Среди главных тем встречи – противодействие пандемии COVID-19, поддержка международного правопорядка и стабильности, борьба с климатическими изменениями, реагирование на самые важные вызовы в области международной безопасности, укрепление трансатлантического партнерства.

По материалам: Укринформ