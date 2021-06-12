Украина раскритиковала отчет Совбеза ООН за неверное определение российской агрессии

12.06.2021 00:59

Укринформ

Делегация Украины в ООН раскритиковала отчет Совета безопасности этой организации в части освещения российской агрессии против Украины.

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, с соответствующим заявлением во время рассмотрения отчета выступил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко.

Он обратил внимание на то, что война, развязанная Россией, названа «кризисом на востоке Украины».

«Это ни что иное, как неприемлемый способ интерпретации ситуации в двух украинских регионах, что способствует распространению Россией фальшивого нарратива о так называемой внутренней природе международного российско-украинского конфликта», – отметил Витренко.

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По его словам, этот нарратив продвигается агрессором с целью скрыть свою роль и избежать ответственности в качестве стороны конфликта. При том что эта роль России уже определена государствами-членами ООН в совместном заявлении по случаю седьмой годовщины принятия резолюции Генеральной Ассамблеи о территориальной целостности Украины.

В то же время украинский дипломат поблагодарил главу Совета Безопасности, постоянного представителя Эстонии Свена Юргенсона «за отличную работу, которую проводит Эстония, управляя Совбезом в июне».

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Как сообщал Укринформ, 26 марта постоянные представительства нескольких десятков государств при ООН выступили с совместным заявлением по случаю седьмой годовщины принятия Генассамблеей резолюции 68/262 «Территориальная целостность Украины», где Россия названа участником конфликта.

По материалам: Укринформ