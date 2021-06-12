Политика

Визит Зеленского в США состоится в конце июля – Кулеба

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Визит Зеленского в США состоится в конце июля - Кулеба

Визит Зеленского в США состоится в конце июля – Кулеба

11.06.2021 22:49

Укринформ

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне состоится в конце следующего месяца.

Как передает Укринформ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Встреча Зеленского и Байдена состоится в конце июля, обсуждается дата в конце июля. Формат – полноценный официальный визит Президента Украины в США… в рамках которого будет не только встреча с Байденом, но и ряд других мероприятий", – сообщил министр.

По словам Кулебы, в США отправится большая украинская делегация, "потому что очень широкая повестка дня, много вопросов".

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"Мы очень тщательно готовим этот визит, мы уже работаем над ключевыми элементами программы, но главное – мы уже работаем над ключевыми договоренностями. Потому что у Президента Зеленского всегда установка – что мы не занимаемся политическим туризмом, не ездим просто так, а едем за результатами. Мы уже активно работаем с американской администрацией, чтобы этот визит был максимально результативным для Украины", – отметил глава МИД.

Как сообщал Укринформ, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом.

По материалам: Укринформ

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