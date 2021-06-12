В Луцке открыли Почетное консульство Литвы

12.06.2021 08:48

Укринформ

В Луцке на Волыни открыли Почетное консульство Литовской Республики.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщает посольство Литовской Республики в Украине.

«11 июня в Луцке официально открыли Почетное консульство Литвы в Волынской области. В церемонии открытия приняли участие вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас», – говорится в сообщении.

Они поздравили Сергея Мартынюка с началом работы на посту Почетного консула.

Читайте также: Украина открывает генконсульство в Техасе

Как сообщал Укринформ, в Кыргызстане начинает работу первое Почетное консульство Украины. 7 июня состоялось официальное вручение консульского патента почетному консулу Украины Эсенкулу Момункулову.

Фото: Посольство Литовской Республики

По материалам: Укринформ