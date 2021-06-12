В Луцке открыли Почетное консульство Литвы
В Луцке открыли Почетное консульство Литвы
12.06.2021 08:48
Укринформ
В Луцке на Волыни открыли Почетное консульство Литовской Республики.
Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщает посольство Литовской Республики в Украине.
«11 июня в Луцке официально открыли Почетное консульство Литвы в Волынской области. В церемонии открытия приняли участие вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас», – говорится в сообщении.
Они поздравили Сергея Мартынюка с началом работы на посту Почетного консула.
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Как сообщал Укринформ, в Кыргызстане начинает работу первое Почетное консульство Украины. 7 июня состоялось официальное вручение консульского патента почетному консулу Украины Эсенкулу Момункулову.
Фото: Посольство Литовской Республики
По материалам: Укринформ