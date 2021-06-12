В ЕС уточнили порядок применения санкций за действия против целостности Украины

В ЕС уточнили порядок применения санкций за действия против целостности Украины

12.06.2021 04:39

Укринформ

Европейская комиссия приняла рекомендации по порядку применения рамочных условий санкций за действия, направленные против территориальной целостности Украины.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.

«Еврокомиссия приняла три рекомендации по применению отдельных положений регуляторных правил Совета ЕС, касающихся ограничительных мер ЕС (санкций) в отношении Ливии и Сирии, ЦАР, а также действий, направленных на подрыв территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

Все три рекомендации касаются порядка применения санкций в виде замораживания активов лиц и учреждений, которые включены в санкционный список. В случае с Украиной эти уточнения касаются «запрета предоставления в распоряжение лиц, включенных в перечень, фондов или экономических ресурсов».

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Как отмечается, рекомендации Еврокомиссии не носят правовой обязующий характер, но могут использоваться государственными и экономическими субъектами, которые применяют и выполняют санкции ЕС.

«Санкции ЕС должны имплементироваться полностью и равнозначно по всему Евросоюзу. Еврокомиссия готова оказать помощь компетентным национальным органам и экономическим операторам ЕС в преодолении вызовов, связанных с соблюдением этих санкций», – отметила по этому поводу Мейрид Макгиннесс, еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынка капиталов.

Сейчас ЕС выполняет около 40 различных санкционных режимов. Еврокомиссия обязана проводить мониторинг и обеспечивать имплементацию финансовых и экономических санкций, а также в условиях их применения способствовать выполнению программ гуманитарной помощи.

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Как сообщалось, ЕС впервые ввел ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, 17 марта 2014 года. 12 марта 2021 года Совет ЕС продлил санкции за нарушение территориальной целостности Украины на следующие шесть месяцев, до 15 сентября.

Другие ограничительные меры, которые Евросоюз применяет в ответ на агрессию против Украины, включают секторальные санкции против российской экономики, которые пересматриваются каждые полгода (сейчас действуют до 31 июля 2021). Еще один вид санкций ЕС – ограничительные меры в ответ на оккупацию Крыма и Севастополя, применяются на территории полуострова и сейчас действуют до 23 июня.

По материалам: Укринформ