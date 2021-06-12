Президент и Премьер примут участие в форуме «Украина 30. Экономика без олигархов»

Президент и Премьер примут участие в форуме «Украина 30. Экономика без олигархов»

12.06.2021 17:58

Укринформ

Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", который пройдет в Киеве 14 – 16 июня.

Как передает Укринформ, в программе на сайте форума отмечается, что 14 июня в его открытии примет участие глава правительства. Этот день посвящен презентации Национальной экономической стратегии до 2030 года.

Во второй день форума, 15 июня, который будет посвящен теме «Деолигархизация и преодоление коррупции в Украине», на нем выступят Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Третий день форума, 16 июня, будет посвящен теме «Приватизация государственных активов», его откроет председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

Как сообщили Укринформу организаторы, в первый день форума Премьер-министр расскажет о промежуточных результатах выполнения Национальной экономической стратегии-2030. Эту тему продолжат первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, советник Премьер-министра, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

На тему промышленности как основы национальной экономики будут дискутировать вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, народные депутаты, представители Государственного концерна «Укроборонпром», а также Торгово-промышленной палаты Украины.

Кроме того, 14 июня в рамках форума состоится организованное Министерством инфраструктуры специальное мероприятие «Моряки, антикоррупция, сервисы для моряков». Выступят на нем министр Александр Кубраков, его заместитель Юрий Васьков, заместитель руководителя проекта USAID/UKAid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» Даниил Молчанов.

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Во второй день форума, посвященный теме борьбы с влиянием олигархов, на панельных дискуссиях встретятся представители Министерства юстиции, Совета нацбезопасности и обороны, Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции, Национального антикоррупционного бюро, Верховной Рады.

Во время третьего дня форума участники панельных сессий будут говорить о большой и малой приватизации и выгодах от разгосударствления имущества.

Как сообщалось, в феврале Президент дал старт серии из 30 масштабных еженедельных форумов в формате диалога с обществом о жизненно важных для страны вопросах.

По материалам: Укринформ