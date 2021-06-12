Олигархов будут определять по четырем критериям – депутат

12.06.2021 02:24

Укринформ

В законе об олигархах, который Рада собирается вскоре рассмотреть, предусмотрены четыре основных критерия, по которым будут определять принадлежность граждан к этой категории.

Об этом рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в программе "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом", сообщает Укринформ.

"Первый критерий – это влияние на политику. Это касается представителей центральных органов власти или исполнительной власти, а также тех, кто финансирует политические партии. Потому что человек может не быть народным депутатом или причастным к управлению государством, но финансировать определенную политическую партию", – отметила она.

Второй критерий, по ее словам, определяет, является ли лицо собственником холдинга, телеканала или иного СМИ.

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"Третий критерий – монопольное положение на рынке. Если в собственности есть 80% облгазов, это монопольное положение на рынке. Вы можете быть владельцем этих облгазов, но тогда не пытайтесь провести свою партию в парламент, или не финансируйте канал для того, чтобы своих депутатов показывать по телевидению", – добавила Кравчук.

И четвертый критерий – стоимость активов, которыми обладает человек. Их сумма не должна превышать 2,2 млрд грн.

"Если совпадают три из четырех критериев, тогда на СНБО будет вноситься предложение внести человека в реестр олигархов", – пояснила депутат.

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Как сообщал Укринформ, Владимир Зеленский 2 июня подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Положения документа, в частности предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, законопроектом предусматривается создание Реестра олигархов.

По материалам: Укринформ