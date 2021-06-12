На Банковой готовят ряд соглашений к подписанию Зеленским в США

На Банковой готовят ряд соглашений к подписанию Зеленским в США

11.06.2021 14:47

Укринформ

В повестку дня предстоящего визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки планируют включить подписание ряда соглашений по блоку политики и безопасности.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в интервью "Европейской правде", сообщает Укринформ.

"Состоялось учредительное заседание по созданию рабочей группы для надлежащей подготовки визита Президента Украины в США. На повестке дня мы обсуждали ряд тех соглашений, которые должны быть подписаны в ходе этого визита. Часть этих соглашений касается блока политики и безопасности", – отметил Сибига.

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Он уточнил, что переговоры продолжаются и ведется работа над тем, чтобы на повестке дня были документы блока политики и безопасности и военно-технического сотрудничества.

"Он (визит – ред.) имеет четкое направление результативности, достижения конкретных результатов по конкретным направлениям – от политики и безопасности до экономики, сотрудничества в сфере экологии. Мы ставим амбициозные цели", – подчеркнул заместитель главы ОП.

Как сообщал Укринформ, 7 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом в июле этого года.

По материалам: Укринформ