«Хватит нас учить, посмотрите, что у себя»: Ткаченко – о заявлениях российских властей

«Хватит нас учить, посмотрите, что у себя»: Ткаченко – о заявлениях российских властей

12.06.2021 16:18

Укринформ

Агрессивность заявлений российских властей в связи с Евро-2020 и новой формой украинской сборной значительно усилилась. В то же время Россия должна была бы сосредоточиться на своих проблемах.

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме, передает Укринформ.

«Россияне на государственном уровне не останавливаются в своих попытках поучить украинцев. Так Путин рассуждает, что нам не надо в НАТО, а умные только лишь 50% украинцев, которые, по его статистике, не хотят в НАТО. То предполагает, что из территории Украины ракеты долетят быстрее, чем из территории Прибалтики или других восточноевропейских стран, вроде там ракеты медленнее. Так кремлевское МИД начинает рассказывать, в какой форме выступать сборной Украины. Хватит нас учить. Лучше посмотрите, что у себя», — написал Ткаченко.

В то же время он подчеркнул: «Вы закрываете журналистов, закрываете издания, называя их иноагентами, арестовываете людей, сажаете, травите и убиваете их. Не надо нас учить!»

Министр также напомнил о первом матче украинской сборной в Амстердаме, который состоится 13 июня.

"Болеем за них. Героям слава! " – призвал Ткаченко.

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Как сообщал Укринформ, сборная Украины свой первый матч на групповой стадии европейского первенства по футболу проведет 13 июня на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме против национальной команды Голландии.

Как сообщал Укринформ, 6 июня была представлена ​​новая форма сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины и надписи "Слава Україні" и "Героям слава".

Депутаты Госдумы РФ призвали запретить использование этой формы на Евро-2020.

Позднее в УЕФА сообщили, что форма разрабатывалась в соответствии с требованиями организации и без каких-либо нарушений.

10 июня СМИ сообщили, что в УЕФА решили убрать из формы украинской сборной для чемпионата Европы надпись "Героям слава".

11 июня исполком Украинской ассоциации футбола утвердил официальный футбольный статус лозунгов федерации «Слава Україні!» и «Героям слава!» В тот же день президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что в УЕФА согласились принять к сведению это решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

По словам Павелко, во время переговоров с УЕФА договорились, что на период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайну формы будет добавлен еще один элемент – большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Україні».

По материалам: Укринформ