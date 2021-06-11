Западу следует увеличить присутствие в Черноморском регионе – генерал Ходжес

10.06.2021 23:07

Укринформ

Россия сохраняет существенное военное присутствие вокруг Украины, несмотря на заявления ее военного руководства, поэтому Украину в этом году может ждать «длинное и горячее» лето с возможным всплеском напряжения в августе или в сентябре.

Об этом бывший командующий силами США в Европе, а ныне – руководитель стратегических исследований Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес заявил сегодня во время интернет-конференции «Темные волны: игра сил в регионе Черного моря», которая состоялась под эгидой Атлантического совета, сообщает корреспондент Укринформа.

«Можно ожидать, что это будет очень долгое, плохое и горячее лето для Украины в регионе Черного моря. Почти ничего оттуда не отведено. Министр Шойгу рассказал сказки, что это были только учения, и войска вернулись в казармы. Ни один младший лейтенант в Форт Беннинг (Военная база армии США – ред.) не будет верить ни секунды, что эти ребята ушли. Они все еще там», — сказал американский генерал-лейтенант в отставке.

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Он также выразил обеспокоенность тем, что может случиться в конце августа или в сентябре – «это будет для россиян, скажем так, следующий шаг».

По словам Ходжеса, россияне останавливаются только там, где их останавливают, они никогда не скажут, что захватили достаточно, и не будут ничего делать дальше.

«Что мы видим сейчас – это продолжение того, что началось в 2008 году из вторжения в Грузию. Они видели, что Запад не сделал ничего, когда они оккупировали 20 процентов территории Грузии. Следующий сигнал для них – Запад не сделал ничего, когда режим Асада перешел красные линии, которые были намечены президентом Обамой. Запад не сделал тогда ничего, включая США Великобританию или Францию​​", — сказал генерал.

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Он назвал недостаточной также реакцию Запада на российское поведение после событий 2014 года. Лучше в этом измерении, по его словам, выглядело НАТО, которое сделало определенные коррективы в собственной политике. В то же время санкции ЕС, вероятно, несколько замедлили российскую модернизацию, но, очевидно, не смогли быть достаточно болезненными, чтобы изменить российское поведение.

«То, что мы видим сейчас – это лишь продолжение давления со стороны России. Поэтому возникает вопрос – как мы можем получить инициативу в Черноморском регионе? Безусловно, определенные люди будут очень осторожными, чтобы любые действия не выглядели «провокационными». Но, если реально посмотреть на Россию – им не нужна провокация. Наибольшая провокация для них – это отсутствие нашей реакции. Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия – это позволяет им идти дальше», — отметил Ходжес.

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По его мнению, для того, чтобы перехватить инициативу в Черноморском регионе, Западу следует увеличить свое присутствие и количество совместных многонациональных учений, вроде нынешнего «Си Бриз», которое начнется через две недели и будет самым масштабным по количеству участников за все последние годы. Такие учения должны проводиться параллельно с другими учениями по отработке многонациональных возможностей, и, вероятно, не только в Украине, чтобы именно Россия была вынуждена реагировать на действия Запада, а не наоборот, как происходит сейчас.

Еще одним ключевым фактором устойчивости стран региона, включая Украину, он назвал экономические и правовые реформы, которые должны повысить их инвестиционную привлекательность.

«Грузия и Украина должны сделать себя более привлекательными для инвестиций. Сейчас нет ни одного серьезного немецкого, французского или американского бизнеса в Украине или в Грузии – и этим объясняется недостаточный интерес к тому, что происходит в регионе», – отметил бывший командующий.

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Как уже сообщалось в апреле текущего года Российская Федерация начала стягивать войска на границу с Украиной и на ее оккупированные территории, что вызвало большое беспокойство международного сообщества. Впоследствии министр обороны РФ Шойгу объявил об отводе российских войск от границ Украины под предлогом «успешного завершения учений». В то же время, Россия оставляет собственное военное присутствие и технические средства вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

По информации официальных органов Украины и по результатам наблюдения независимых расследователей, количество российских войск, которые в то время Россия сосредоточила вблизи восточных границ Украины и в оккупированном Крыму, превышало 110 тысяч личного состава.

По материалам: Укринформ