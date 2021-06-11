Украина продолжает настаивать, что Nord Stream 2 не должен быть запущен – ОП

Украина продолжает настаивать, что Nord Stream 2 не должен быть запущен – ОП

11.06.2021 15:18

Укринформ

Украина продолжает настаивать на позиции о невозможности запуска в работу проекта "Северный поток-2".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в интервью "Европейской правде", сообщает Укринформ.

"На сегодня мы занимаем позицию относительно того, что этот поток не должен быть введен в действие", – сказал он.

Сибига подчеркнул, что "Северный поток-2" – это большой вызов безопасности не только для Украины, но и Европы в целом.

"Мы общаемся на эту тему с нашими партнерами и четко доводим нашу позицию о недопущении завершения его ("Северного потока-2"- ред.) достройки", – добавил заместитель руководителя ОП.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский обсуждал вопрос запуска российского газопровода «Северный поток-2» во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 7 июня.

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Ранее администрация Байдена отказалась продолжать санкции против компаний, которые строят спорный газопровод между Россией и Германией.

США также приостановят санкции и против руководителя Nord Stream-2 AG и союзника президента РФ Владимира Путина Матиаса Варнинга, бывшего офицера "Штази".

Решение об этом было озвучено в отчете Госдепартамента в Конгрессе, который подвергся критике.

Президент РФ Путин заявил, что 4 июня завершена укладка труб на первой нитке газопровода "Северный поток-2", работа на второй нитке продолжается.

По материалам: Укринформ