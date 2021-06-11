Украина открывает генконсульство в Техасе

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11.06.2021 20:54

Укринформ

Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение на аренду помещения, где будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает посольство Украины в США в Фейсбуке.

"Момент, который точно станет частью истории развития украинско-американских отношений. Сегодня сделали еще один важный шаг к открытию Генерального консульства Украины в г. Хьюстон, штат Техас", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Маркарова подписала соглашение на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США.

"Мы чрезвычайно рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. Юг Америки имеет большую и активную украинскую общину, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства", – добавляют в Посольстве.

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Как сообщалось, 7 июня в Кыргызстане начало свою работу первое Почетное консульство Украины.

По материалам: Укринформ