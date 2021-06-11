Стефанчук рассчитывает на помощь Польши и Литвы в вопросе получения ПДЧ в НАТО

Стефанчук рассчитывает на помощь Польши и Литвы в вопросе получения ПДЧ в НАТО

11.06.2021 00:47

Укринформ

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вместе с вице-маршалком Сейма Польши Малгожатой Госевськой и вице-спикером Сеймаса Литвы Паулисом Саударгасом обсудили перспективы усиления трехстороннего сотрудничества в парламентском измерении.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Стефанчук поблагодарил представителей Польши и Литвы за посещение Востока Украины и быструю реакцию на концентрацию российских войск вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях. Он также отметил успешную деятельность «Люблинского треугольника» – трехстороннего сотрудничества Украины, Литвы и Польши.

«Говоря о межпарламентском сотрудничестве, вижу важным сосредоточить свои усилия на таких вопросах, как формирование широкой коалиции стран для сдерживания российской агрессии; сохранения санкционного давления на РФ, концентрация на вопросах практического измерения курса Украины в ЕС и НАТО. Рассчитываю на привлечение Польшей и Литвой инструментария воздействий в рамках Североатлантического альянса, в том числе и Парламентской ассамблеи НАТО в интересах получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО», — отметил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

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Стефанчук поблагодарил польскую и литовскую стороны за уведомление о намерении быть представленными на самом высоком – президентском уровне 23-24 августа 2021 на саммите «Крымская платформа» и празднованиях по случаю 30-й годовщины восстановления Независимости Украины.

Он добавил, что высоко ценит признание Литовским Сеймасом депортации советской властью крымских татар геноцидом.

По его словам, сотрудничество Украины с Польшей и Литвой является важным и в рамках международных организаций.

«Украинская сторона приветствует председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году. Мы просим польскую сторону, чтобы вопрос российской агрессии против Украины и освобождения оккупированных Россией территорий Украины был постоянно на повестке дня польского председательства в ОБСЕ», — отметил Стефанчук.

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Также Стефанчук подчеркнул важность взаимодействия стран в вопросах энергетической безопасности. По его словам, важно объединить усилия, чтобы не допустить реализацию проекта «Северный поток-2», что является опасным для европейского континента.

Вице-маршалок Сейма Польши акцентировала необходимость наполнить формат «Люблинского треугольника» конкретными действиями. В частности, она отметила, что надо сделать все возможное, чтобы освободить сотни лиц, находящихся в заключении на оккупированных территориях и в России. Госевськая предложила осенью в Польше организовать конференцию, которая будет посвящена гуманитарной ситуации на оккупированных Российской Федерацией территориях. Также сообщила о готовности присоединиться к деятельности «Крымской платформы».

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Вице-спикер Сеймасу Литовской Республики выразил свою поддержку и готовность в дальнейшем поддерживать сотрудничество с Украиной, вместе противодействовать общим проблемам. Речь идет о поддержке Литвой членства Украины в НАТО, усиление санкций против России и Белоруссии и тому подобное.

Как сообщал Укринформ, 7 июня первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и депутат Бундестага Германии Иоганн Заатгофф обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

По материалам: Укринформ