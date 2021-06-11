Сотрудничество Украины и НАТО будет усилено в ближайшее время – спецпредставитель генсека

Сотрудничество Украины и НАТО будет усилено в ближайшее время – спецпредставитель генсека

11.06.2021 14:51

Укринформ

Сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом будет усилено в ближайшие месяцы, поскольку партнеры по НАТО готовы к еще более тесному сотрудничеству.

Об этом заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим отношениям и политике безопасности, специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай в обращении от имени генсека Альянса Йенса Столтенберга к молодежному Киевскому форуму по безопасности, основанному Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», передает Укринформ со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Двери НАТО остаются открытыми. Партнеры привержены решениям Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – подчеркнул он, выразив ожидания, что лидеры НАТО «четко заявят об этом принципе на саммите на следующей неделе».

В свою очередь Аппатурай отметил, что к членству в НАТО нет короткого пути.

«Каждый потенциальный член Альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфере безопасности и обороны, но и относительно верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации. Это то, чего украинцы всех поколений ждут от лидеров государства», – сказал он.

Читайте также: Подтверждение в решениях саммита НАТО политики «открытых дверей» важно для Украины – Зеленский

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО добавил, что реформы сделают Украину более устойчивой, процветающей, стабильной и приблизят к НАТО.

Как сообщал Укринформ, во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году было принято решение, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должен стать План действий по членству. Среди стран НАТО до сих пор нет консенсуса в вопросе о предоставлении ПДЧ для обеих стран.

Читайте также: Украина приняла больше стандартам НАТО, чем 10 стран Альянса – эксперт

В июне 2020 года Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

По материалам: Укринформ