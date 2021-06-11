Собрание судей КСУ не состоялись из-за отсутствия кворума – источник

11.06.2021 13:26

Укринформ

Запланированное на пятницу, 11 июня, собрание судей Конституционного Суда не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщил Укринформу информированный источник в суде.

"Собрание судей не состоялось. Не явились Василий Лемак, Олег Первомайский, Виктор Кичун и Виктор Колесник", – сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас КС "взаимно заблокирован", поскольку шестеро судей уже в течение недели отказываются утверждать повестку дня, требуя участия в заседаниях судей Александра Тупицкого и Александра Касминина. А другая часть судей не хочет идти им навстречу, сообщил источник.

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По мнению собеседника агентства, в результате конфликта работа КС в ближайшее время будет невозможна.

"Не думаю, что в ближайшее время суд заработает", – сказал он.

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Как сообщал Укринформ, судьи постановили провести собрание 11 июня в связи с тем, что в течение этой недели работа Палаты КС была заблокирована из-за отказа шести судей утверждать повестку дня.

Недоразумения между судьями возникли 3 июня во время рассмотрения так называемого земельного дела. Тогда один из авторов конституционного представления народный депутат Василий Нимченко (ОПЗЖ) подал ходатайство об участии в рассмотрении дела Тупицкого и Касминина.

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Для решения данного вопроса судьи удалились в совещательную комнату, но не пришли к консенсусу и перенесли рассмотрение дела на неопределенное время.

Во вторник, 8 июня, судьи не смогли утвердить повестку дня из-за того, что часть из них требовала участия в заседаниях Тупицкого и Каминина.

В среду, 9 июня, заседание суда не состоялось из-за отсутствия кворума, поскольку несколько судей находятся в отпусках.

10 июня на заседание Палаты КС явились 12 судей, 6 из которых проголосовали против утверждения повестки дня из-за недопуска в суд Тупицкого и Касминина.

Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Документы отменены по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба уволенных судей обжаловали указ Президента в Верховном Суде.

По материалам: Укринформ